Клубы НБА отреагировали на завершение карьеры Джона Сины в реслинге
Команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отреагировали на финальный в карьере поединок легендарного 48-летнего рестлера и актёра Джона Сины.
«Джон Сина провёл свой последний матч сегодня ночью. В честь этого показываем вам Джона в нашем игровом джерси», — написала пресс-служба «Финикс Санз» в социальной сети Х.
«Последний раз — сейчас! Поздравляем Джона Сину с невероятной карьерой в WWE», — написали в «Индиане Пэйсерс».
«Поздравления с легендарной карьерой», — отреагировали в «Филадельфии Сиксерс».
«Джон Сина показал нам любовь — теперь наша очередь. Сегодня ночью Джон Сина встретился с Гюнтером на Saturday Night's Main Event. Последний раз — сейчас», — написали в «Кливленд Кавальерс».
