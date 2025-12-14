Мокаев поздравил Капе с победой над Ройвалом
Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев поздравил Манеля Капе с победой на турнире UFC on ESPN 72.
«Генеральный директор всех наилегчайших дивизионов в мире», — написал Мокаве на своей странице в социальных сетях.
Напомним, на прошедшем юбилейном турнире Brave CF 100 Мокаев нокаутировал ирландского бойца Джерарда Бёрнса и завоевал пояс чемпиона в наилегчайшем весе промоушена. Это вторая в его профессиональной карьере победа нокаутом.
Капе одержал победу в поединке с Брэндоном Ройвалом. Этот бой был главным событием турнира UFC on ESPN 72.
Ранее Капе объяснил, почему он празднует свои победы в стиле легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду.
