Путин поздравил российских боксеров с победой на ЧМ

Президент РФ Владимир Путин поздравил боксеров Всеволода Шумкова, Илью Попова, Исмаила Муцольгова, Джамбулата Бижамова, Шарабутдина Атаева, Муслима Гаджимагомедова и Давида Сурова с победой на чемпионате мира в Дубае.

"Рад поздравить вас с завоеванием золотых медалей на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA), - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. - Сильный и волевой характер, мастерство и отличная подготовка стали главными слагаемыми вашего успеха, позволили вам одолеть в честных поединках достойных соперников, подняться на высшую ступень пьедестала почета. И конечно, поздравляю всю нашу сборную с победой в общекомандном зачете".

Российские спортсмены завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на соревнованиях, став победителями медального зачета.