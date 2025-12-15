Топурия планирует перейти в бокс

Непобежденный обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Илия Топурия рассказал, что планирует перейти в бокс после окончания карьеры в смешанных единоборствах.

© UFC

— Не секрет, что я всегда хотел попробовать себя в боксе, но всегда придерживался принципа: если погонишься за двумя зайцами, то ни одного не поймаешь. Поэтому я хочу сначала закончить свою карьеру в смешанных боевых искусствах, в ММА, а после этого полностью перейти к боксу. Я не могу готовиться к бою в ММА, потом уйти, подготовиться к боксерскому поединку, вернуться… Думаю, это было бы не очень профессионально, не так ли? Потому что бокс требует совершенно другого подхода, совершенно других тренировок, к которым мне нужно адаптироваться. Это даже не октагон, а ринг, и мне нужно будет к этому адаптироваться, а это требует времени, как и всё в жизни. Итак, сейчас я занимаюсь смешанными боевыми искусствами, а когда закончу — честно говоря, думаю, этого ждать не так уж и долго — перейду в бокс. И я удивлю многих, — приводит слова Топурии Marca.

Ранее 28‑летний испанский боец грузинского происхождения заявил, что не будет проводить бои в первом квартале 2026 года. За временный пояс в легком весе в главном поединке турнира UFC 324 24 января сойдутся американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт.

