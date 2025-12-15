Объявлено, какую сумму IBA выделит на проведение турниров

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщил в Telegram‑канале, что организация выделит 55 миллионов долларов на развитие национальных федераций в 2026 году.

© Федерация бокса России

13 декабря в Дубае состоялся конгресс IBA.

— В 2026 году IBA выделит 55 миллионов долларов на поддержку национальных федераций, проведение чемпионатов и призовых, а также на поддержку спортсменов и тренеров, у которых нет возможностей участвовать в чемпионатах. Конгресс IBA собрал 155 стран, где были утверждены новые поправки в конституцию. Боксерская семья IBA передаст 50 тысяч пар перчаток и шлемов нуждающимся спортсменам и федерациям для поддержки и развития спорта, — написал Кремлев.

Ранее Кремлев заявил, что финальные поединки командного Кубка мира с призовым фондом в 10 миллионов долларов планируются в августе‑сентябре 2026 года.