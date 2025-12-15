Чемпион мира по боксу раскрыл, сколько жмет от груди

Российский боксер тяжелой весовой категории Давид Суров в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что приседает со штангой весом в 150 кг на десять раз, а также выжимает от груди 120 кг.

© Федерация бокса России

В субботу в Дубае 20‑летний Суров завоевал золотую медаль чемпионата мира в весе свыше 92 кг, став четвертым россиянином, которому удалось поднять на высшую ступень пьедестала в этой категории.

— Ваш максимальный жим и присед?

— На раз я ничего не делаю. 150 кг я 10 раз приседал, а жим… 140 кг, думаю, на раз выжму спокойно. А так я делал 120 кг на 10 раз. Работаю пирамидой. Идет работа на мышечную выносливость и объем. Также пью много креатина — 25 граммов в день, когда надо пять. А так просто много кушаю, правильно питаясь, много тренируюсь.

— Какой у вас вес?

— 100 кг. Потихоньку набираю. На чемпионате России я весил 98, сейчас в финале весил 100. Потихоньку, думаю, наберу до 110 кг.

— Согласитесь, что для тяжелого веса 100 кг — не так много.

— Марк Петровский тоже не особо большой. А так козыри — скорость, передняя рука, передвижение на ногах.

— Расскажите подробнее, как вы набираете вес — питание и железо?

— Железо и питание. Кушаю, пытаюсь добирать белок — 250–300 граммов в день. Может быть, даже больше. Яйца, курица… Качаюсь каждый день на разные группы мышц сплитом. После основной тренировки обязательно остаемся и докачиваемся, — сказал Суров в интервью «Матч ТВ».