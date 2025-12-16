Царукян поведал, чем планирует заняться после ухода из ММА

Первый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян раскрыл, чем планирует заняться после завершения карьеры в смешанных единоборствах.

«Я собираюсь заняться триатлоном. Хорошо катаюсь на велосипеде и плаваю. Добавьте к этому бег, и вы сможете путешествовать по миру. Проводятся соревнования, вы встречаете разных людей, и это такое интересное хобби», — сказал Царукян в интервью пресс-службе ACBJJ.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре, Ахалкалакец встретился с новозеландцем Дэном Хукером. Бой завершился победой Армана сабмишеном во втором раунде.