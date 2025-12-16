Российского боксера накажут за укус соперника на ЧМ

Международная ассоциация бокса (IBA) применит санкции к чемпиону мира Всеволоду Шумкову за укус за ухо соперника в финальном поединке. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Инцидент произошел в финальном поединке на чемпионате мира в Дубае, где Шумков боксировал против Абдумалика Халокова из Узбекистана.

"Всеволоду и федерации прилетели санкции. Ничего страшного", - сказал Беспутин.

Шумков отметил, что эта ситуация никак не сказалась на финальном бое.

"Этот укус никак не помешал выступлению. Хейт и черный пиар даже придают дополнительную сладость победе. За прежние поражения с лихвой отдал реванш", - сказал Шумков на пресс-конференции.

Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на чемпионате мира по боксу.