Скандальный блогер поддержал Топурию, обвиненного в домашнем насилии

Блогер-кикбоксёр Эндрю Тейт отреагировал на слова 28-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии, который сообщил, что неопределённое время не будет защищать свой пояс ввиду семейных проблем, в том числе обвинений со стороны жены в домашнем насилии.

«Я не знаю Илию Топурию, но я точно знаю, что женщины лгут. Он невиновен», — написал Эндрю Тейт в на своей странице в социальных сетях.

Ранее Топурия высказался о проблемах, вынудивших его отложить защиту титула на неопределённый срок, в частности о пробьлемах с угрозмаи в обвинении в домашнем насилии в том случае, если не будут удовлетворены финансовые требования.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.