Российский боксер-чемпион назвал количество яиц в своем завтраке

Чемпион мира по боксу россиянин Давид Суров назвал количество яиц, которое он съедает на завтрак.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«15 яиц, куча блинов, всякого сладкого, сгущенка. Просто чтобы поддерживать вес — если не буду набирать определенные калории, все будет улетать», — заявил Суров.

Он добавил, что в день съедает около 6000 калорий.

Выступающий в тяжелой весовой категории Суров отметил, что весит около 100 килограммов.

«Потихоньку-потихоньку, думаю, до 110 наберу. Хочу только мышечную массу набирать, ничего лишнего», — добавил боксер.

13 декабря Суров стал победителем чемпионата мира по боксу, который проходил в Дубае (ОАЭ). В финале россиянин победил представителя Узбекистана Армана Маханова решением судей.