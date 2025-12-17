Австралийский боксер раскритиковал победу Цзю над Веласкесом

«Тим стал хуже». Австралийский боксёр раскритиковал победу Цзю над Веласкесом
Бывший претендент на титул чемпиона австралиец Майкл Зерафа прокомментировал победу соотечественника Тима Цзю в поединке с Энтони Веласкесом, состоявшемся сегодня, 17 декабря, в Сиднее.
«Тим должен был вынести его за три раунда. Мне кажется, что Тим стал хуже, он по-прежнему выглядит так, будто не знает, что ему делать. Он не смог финишировать его, немного поскакал вокруг него по рингу… Ты дерёшься с парнем, который не выбрасывает удары. Знаю, легче сказать, чем сделать, я боец, бывал в ринге и слышал критику. Но я просто чувствую, что старый Тим был лучше», — приводит слова Зерафы FOX Sports Australia.