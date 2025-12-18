USADA дисквалифицировала российского бойца Хайбулаева

Российский боец Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован на год за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс‑служба Антидопингового агентства США (USADA).

Отмечается, что в пробе российского спортсмена, которая была взята 1 августа во время Мирового тура PFL, был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Стандартный срок дисквалификации за употребление запрещенных веществ составляет шесть месяцев, но при определенных обстоятельствах он может быть увеличен. Хайбулаев был дисквалифицирован на год из‑за характера вещества и времени получения положительного результата допинг‑теста.

В августе Хайбулаев нанес поражение перуанцу Хесусу Пинедо в финале Гран‑при PFL на турнире PFL World Tournament 8. Бой проходил в полулегкой весовой категории. Хайбулаев поймал противника на удушающий прием в пятом раунде, одержал досрочную победу и стал чемпионом дивизиона.

35‑летний Хайбулаев имеет в своем активе 24 победы, одну ничью, один бой признан несостоявшимся.