Назван боец UFC, способный победить Чимаева

Бывший чемпион UFC бразилец Андерсон Силва считает, что соотечественник Алекс Перейра мог бы составить конкуренцию действующему обладателю титула в среднем весе (до 84 кг) Хамзату Чимаеву.

© Чемпионат.com

«Хамзат — зверь, потрясающий боец. Но я бы поставил на Алекса Перейру, если бы они с Чимаевым встретились в клетке», — сказал Силва в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на UFC 320, Перейра победил техническим нокаутом россиянина Магомеда Анкалаева, вернув титул в полутяжёлом весе (до 93 кг).

Чимаев на UFC 319 одолел единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси, завоевав титул в среднем весе.