Бетербиев высказался об уходе Кроуфорда из бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев прокомментировал новость о завершении карьеры непобеждённого чемпиона в пяти весовых категориях американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO).

«Стать первым абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях в истории профессионального бокса и сделать это без поражений — такое удаётся единицам. Кому-то даже покажется, что добиться таких достижений нереально, но у Теренса Кроуфорда это получилось. Поздравляю с такой исторически красивой карьерой. Рад нашему знакомству», — написал Бетербиев в социальных сетях.