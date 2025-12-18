Фото: Джейк Пол выпятил живот во время битвы взглядов с Энтони Джошуа

Американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол в забавной манере поучаствовал в стердауне с британцем Энтони Джошуа. Спортсмен выставил вперёд живот и периодически тряс им. Напомним, спортсмен сразятся в ночь с 19 на 20 декабря мск в Майами (США).

Джейк за время карьеры в боксе к настоящему моменту принял участие в 13 поединках, в которых одержал 12 побед, семь из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение. Джошуа за время карьеры одержал 28 побед (25 – нокаутом) и потерпел четыре поражения.

© Скриншот

Ранее Пол поделился мнением о своей боксёрской карьере.