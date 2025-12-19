Масвидаль назвал самого опасного соперника для Махачева

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль высказался о потенциальных соперниках действующего чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Ислама Махачева, назвав Камару Усмана самым опасным вариантом для россиянина в этом весе. По мнению Масвидаля, именно Усман способен создать Махачеву наибольшие проблемы за счёт своих борцовских навыков, физических данных и опыта боёв на высшем уровне.

