Боксер высмеял мечты Милохина

Известный боксер, бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Эдуард Трояновский рассказал в интервью «Газете.Ru», что блогер Даня Милохин не сможет составить какую-либо конкуренцию Джервонте Дэвису или Райану Гарсии, с которыми он мечтает сразиться.

«Милохину будет больно. Я думаю, про Гарсию и Дэвиса — это влажные фантазии, — заявил Трояновский. — О чем вы говорите? Дэвис таких пацанов побеждает, а тут выйдет какой-то Даня Милохин. Пускай начнет с пенсионеров — с меня. Я готов (смеется). Конечно, я видел видео с ним — у него довольно неплохо получается, он много тренируется. Но это не про Гарсию и не про Дэвиса».

Милохин серьезно занимается боксом в последние два года и одержал две победы над соперниками-блогерами. Так, российский тиктокер победил индийского блогера Аджмана Хана техническим нокаутом в первом раунде, а также отправил в нокаут Василе Жосана из Молдавии в четвертом раунде.