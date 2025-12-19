Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать Царукяну титульник: «Сколько еще вы собираетесь держать его в ГУЛАГе?»
Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать титульный шанс Арману Царукяну.
Ранее стало известно, что Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи в январе подерутся за временный пояс в легком весе. Чемпион дивизиона Илия Топурия возьмет перерыв в выступлениях.
«Я понимаю обе стороны. С точки зрения промоутера, когда ты вкладываешь столько времени, денег и ресурсов в бойца, чтобы он подрался за титул – и не с кем-нибудь, а с Махачевым – то уже не можешь просто так все отменить. Значит, причина была действительно серьезной, раз Арман не смог выйти. Но любимый боец Даны Уайта – Конор Макгрегор – снимался с боев раз пять или шесть. И при этом Уайт сейчас говорит, что Конор может подраться в Белом доме. Парень, который срывал турниры четыре раза – и трижды снялся против Майкла Чендлера. Дана, сколько еще ты собираешься держать Армана в ГУЛАГе? Я хочу видеть, как он дерется с лучшими. Надеюсь, скоро его наказание закончится», – сказал Масвидаль.
