Стрикленд назвал Аспиналла неудачником

Боец среднего веса UFC Шон Стрикленд высказался о поединке между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.

Напомним, что Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.