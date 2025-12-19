Стрикленд назвал Аспиналла неудачником

Шон Стрикленд: «Аспиналл – настоящий неудачник. Он сознательно слился с поединка с Ганом»
Боец среднего веса UFC Шон Стрикленд высказался о поединке между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.
Напомним, что Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
«Аспиналл – настоящий неудачник. Считаю ли я его хорошим бойцом? Нет. И не могу называть тот тычок в глаз серьезным. Считаю, что он сознательно слился с поединка. 100%. Жаль, что вы не видели мой глаз после тычка со стороны Абуса Магомедова. Вот это было серьезно. Я был похож на зомби из фильма «28 дней спустя», – сказал Стрикленд.
