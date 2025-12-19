Экс-чемпион мира высказался о вкладе Джейка Пола в бокс

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд высказался о вкладе, который внёс в бокс популярный американский блогер Джейк Пол.

«Меня удивило решение Джейка подраться с Джошуа. У него есть яйца. Боксировать с таким оппонентом, не будучи настоящим боксёром… Тем более в таком весе. Парень с характером. Он сильно рискует и сам это прекрасно понимает. Только за это его уже стоит уважать. Раньше всерьёз его не воспринимал. Но это поступок. Джошуа – крутой чувак. И в этом плане Джейк заслуживает уважения, всех удивил, для этого нужна смелость. Мне не нравится, что он делает в ринге. Малообученный и малотехничный боец. Но он погружён в бокс, уделяет ему много времени. Популяризирует бокс, что тоже хорошо. Только поменьше бы бил ветеранов. Я против таких боёв. Выходить с молодыми чемпионами – самое оно. Джейк показал характер. Считаю, он достоин уважения. Правда, иногда такие поступки называются: слабоумие и отвага. Это тоже можно применить к Полу», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.