«Ян, Махачев, Немков. И Белаз». Глава RCC назвал лучших российских бойцов ММА

Sports.ru

Глава RCC Николай Клименко назвал лучших российских бойцов ММА по итогам 2025 года.

«Объективно, это Петр Ян и Ислам Махачев. Их можно поставить на одно место. Нельзя ставить выше или ниже. Оба проделали колоссальную работу. Ислам стал чемпионом в двух весовых категориях. Петр вернул пояс. Не могу пройти [мимо] Влада «Белаза» Ковалева. Он выходил с российским флагом. Для моего восприятия, это наш боец. И еще Вадим Немков недавно стал чемпионом. Он тоже заслуживает быть одним из лучших бойцов. Все оценивается по заслугам», – сказал Клименко.
