Энтони Джошуа победил Джейка Пола нокаутом в шестом раунде

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоялся боксёрский турнир. В главном событии вечера завершился поединок между Джейком Полом и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа. Победу в поединке одержал Джошуа, в шестом раунде он нокаутировал соперника. Судья остановил бой после очередного нокдауна.

кс-чемпион Энтони Джошуа уверенно контролировал ход поединка и после нескольких нокдаунов отправил в нокаут блоггера-боксёра Джейка Пола в шестом раунде.

36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд — 29-4. На счету 28-летнего американца в профессиональном боксе 12-2.