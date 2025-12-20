Энтони Джошуа — Тайсону Фьюри: «Давай встретимся на ринге и поговорим кулаками»

Бывший чемпион WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа после победы над блогером Джейком Полом вызвал на бой Тайсона Фьюри.

В пятницу в Майами Джошуа отправил Пола в нокаут в шестом раунде. Ранее The Ring сообщил, что Фьюри и Джошуа проведут поединок в 2026 году в Эр‑Рияде.

— Мы стряхнули с себя паутину, и я с нетерпением жду 2026 года. И если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как он думает, и хочет отложить в сторону соцсети, надеть перчатки и сразиться с одним из самых настоящих бойцов, который готов принять любой вызов, то пусть выходит на ринг со мной. Если ты действительно плохой парень, не нужно много болтать: «Энтони Джошуа то, Энтони Джошуа сё». Давай встретимся на ринге и поговорим кулаками, — сказал Джошуа в ринге после боя с Полом.

В декабре 2024 года Фьюри проиграл Александру Усику единогласным решением судей в поединке‑реванше, а в январе объявил о завершении карьеры. В октябре промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что возвращение Фьюри состоится в 2026 году. Сам британец постоянно выкладывает фотографии из тренировочного лагеря. Всего на счету 37‑летнего Фьюри 34 победы, ничья и два поражения. Ранее он владел поясами WBA, WBC, WBO, IBF в тяжелом весе.

36‑летний Джошуа одержал 29 побед (26 — нокаутом) на профессиональном ринге и потерпел четыре поражения.