Джошуа должен будет заплатить огромный налог за бой с Джейком Полом

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа должен будет заплатить приблизительно $ 48,6 млн в виде налоговых сборов из своего гонорара за участие в бою с популярным американским блогером-боксёром Джейком Полом. Их поединок состоялся 20 декабря в Майами (штат Флорида, США) и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

Согласно данным Yahoo Sports, и Джейк, и Энтони заработали по $ 93 млн за бой. И поскольку их поединок прошёл на территории США, гонорар Джошуа облагается федеральным подоходным налогом по самой высокой ставке — 37%, что составляет примерно $ 34,5 млн от его заработка.

Помимо этого, так как Энтони является британским поданным, ему придётся заплатить налоги со своего дохода, полученного за рубежом, в размере $ 14,1 млн.