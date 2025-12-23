Назван боец года по версии сайта MMAJunkie

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили признан лучшим бойцом года по версии авторитетного американского сайта MMAJunkie.

«Да, Мераб Двалишвили проиграл последний бой, но то, чего он добился за последние 12 месяцев, и то, как он нас завораживал, возможно, утвердив себя в качестве величайшего бойца в легчайшем весе всех времён, выделяется больше, чем у любого другого претендента на звание лучшего по итогам года», — сказано в пресс-релизе.

Репортёры MMAJunkie провели голосование между собой за трёх кандидатов: Мераба Двалишвили, Ислама Махачева и Петра Яна. В результате грузинский боец получил шесть голосов, Ислам — пять, а Пётр — один.