Непобежденного россиянина исключили из UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов исключен из ростера организации, сообщает «Чемпионат».

© UFC

Представители UFC отказались продлевать сотрудничество со спортсменом, несмотря на отсутствие поражений на турнирах под эгидой промоушена.

Свой последний бой в рамках организации Ринат Фахретдинов провел 6 сентября 2025 года на UFC Fight Night 258 в Париже, где победил шведа Андреаса Густафссона техническим нокаутом на первой же минуте. В октябре 2024 года Фахретдинов одержал победу над бразильцем Карлосом Леалом в поединке в полусреднем весе на турнире UFC 308 в ОАЭ.

В общей сложности на счету 34-летнего Фахретдинова 24 победы, одно поражение и одна ничья на профессиональном уровне в ММА. В UFC Фахретдинов одержал шесть побед.