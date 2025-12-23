В ESPN подвели итоги года в ММА

13 репортёров ESPN путём всеобщего голосования подвели итоги 2025 года в смешанных единоборств в нескольких номинациях.

© Чемпионат.com

Итоги 2025 года по версии ESPN.

Лучший турнир года — UFC 317 (другие номинанты: UFC 322, UFC 323 и UFC 314).

Бой года — Брэндон Ройвал против Джошуа Вана на UFC 317 (другие номинанты: Диего Лопес — Жан Силва; Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов; Николас Мотта — Назим Садыхов).

Лучший боец года среди мужчин — Мераб Двалишвили (другие номинанты: Ислам Махачев, Джошуа Ван, Алекс Перейра, Илия Топурия).

Лучший боец среди женщин — Валентина Шевченко (другие номинанты: Кайла Харрисон).

Лучший боец года — Джошуа Ван (другие номинанты: Майкл Моралес, Энтони Эрнандес).

Нокаут года — удар ногой с разворотом Маурисио Руффи в бою с Бобби Грином на UFC 313 (другие номинанты: победа Карлоса Пратеса в бою с Джеффом Нилом; победа Илии Топурии в бою с Чарльзом Оливейрой; победа Малкольма Уэллмейкера в бою с Крисом Моутиньо; победа Алекса Перейры в реванше с Магомедом Анкалаевым; победа Иржи Прохазки в бою с Халилом Раунтри-младшим).

Наиболее прогрессирующий боец — Пэйтон Талботт (другие номинанты: Маккензи Дёрн, Брендан Аллен и Бенуа Сен-Дени).

Самый запоминающийся момент года — два нокаута подряд ударом локтем с разворота на UFC 319 (другие номинанты: Харрисон и Аманда Нуньес встретятся на UFC 316; интервью Деррика Льюиса после победы над Таллисоном Тейшерой; Илия Топурия становится чемпионом в двух весовых категориях; Махачев становится чемпионом в двух весовых категориях; Ян побеждает Двалишвили).