Российский боец прокомментировал свое исключение из ростера UFC

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе, Ринат Фахретдинов прокомментировал новость об исключении из ростера UFC.

«Всех приветствую! Да, информация достоверная, но есть одна помарочка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт. И там по определённым причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые я не могу рассказать. Для этого нужно целый подкаст записать, чтобы рассказать все детали. Ничего страшного не произошло. Предложение [по контракту от других лиг] уже есть, причём с другими гонорарами. Будем думать, смотреть. Ни в коем случае не переживаем, мы достойно там дрались. Поверьте мне, мы ещё не всё сказали там, конечно. Мы много кому крови попили бы. Но видимо это тоже кому-то мешало», — сказал Фахретдинов в видео, опубликовав его в своём телеграм-канале.