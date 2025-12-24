Блогер Джейк Пол хочет подраться с Нганну

Пол хочет подраться с Нганну: «У него нет характера, он мягкотелый. Думаю, теперь он примет вызов»
Джейк Пол после поражения от Энтони Джошуа сказал, что хочется драться с Фрэнсисом Нганну.
«Я сказал, что буду лучше, чем Фрэнсис. У него нет характера, он мягкотелый… Я хочу драться с ним. Думаю, теперь он, возможно, примет вызов», – сказал Пол.
Джошуа нокаутировал Пола в главном событии вечера бокса в Майами в шестом раунде.
