Пол хочет подраться с Нганну: «У него нет характера, он мягкотелый. Думаю, теперь он примет вызов»

Джейк Пол после поражения от Энтони Джошуа сказал, что хочется драться с Фрэнсисом Нганну.

Блогер Джейк Пол хочет подраться с Нганну
© Global Look Press
«Я сказал, что буду лучше, чем Фрэнсис. У него нет характера, он мягкотелый… Я хочу драться с ним. Думаю, теперь он, возможно, примет вызов», – сказал Пол.

Джошуа нокаутировал Пола в главном событии вечера бокса в Майами в шестом раунде.

