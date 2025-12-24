Тактаров назвал Яна и Махачева лучшими российскими бойцами в 2025 году

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров в разговоре с «Матч ТВ» назвал Петра Яна и Ислама Махачева лучшими российскими бойцами ММА в уходящем 2025 году.

В декабре на турнире UFC 323 в Лас‑Вегасе (США) Ян в реванше единогласным решением судей выиграл у грузина Мераба Двалишвили и стал чемпионом организации в легчайшем весе. В их первом поединке в марте 2023 года победу судейским решением одержал Двалишвили.

Махачев был чемпионом UFC в легком весе, но в мае оставил титул вакантным и перешел в следующую весовую категорию для завоевания второго пояса. Ему удалось это сделать в ноябре на UFC 322 в Нью‑Йорке (США), в главном событии вечера россиянин победил австралийца Джека Делла‑Маддалену и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

— Кого вы бы могли назвать лучшим российским бойцом ММА в этом году?

— Выделю Петра Яна и Ислама Махачева. Остальные особо не впечатлили. Мне понравились их выступления в этом году.

— А ставший чемпионом UFC Хамзат Чимаев?

— До титульника он проводил яркие бои. Поединок с Дю Плесси был вообще не зрелищный. Победил и победил, зрелища никакого не было, — сказал Тактаров «Матч ТВ».

Махачеву 34 года, в ММА он одержал 28 побед и одно поражение. 32‑летний Ян имеет в своем активе 20 побед и пять поражений. У 31‑летнего Чимаева — 15 побед.

Прямые трансляции турниров UFC можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.