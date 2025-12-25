Василевский назвал лучших российских бойцов года

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский в разговоре с «Матч ТВ» назвал Петра Яна, Ислама Махачева и Вадима Немкова лучшими российскими спортсменами в ММА в 2025 году.

© Ural FC

В декабре на турнире UFC 323 в Лас‑Вегасе (США) Ян в реванше единогласным решением судей выиграл у грузина Мераба Двалишвили и стал чемпионом организации в легчайшем весе. В их первом поединке в марте 2023 года победу судейским решением одержал Двалишвили.

Махачев был чемпионом UFC в легком весе, но в мае оставил титул вакантным и перешел в следующую весовую категорию для завоевания второго пояса. Ему удалось это сделать в ноябре на UFC 322 в Нью‑Йорке (США), в главном событии вечера россиянин победил австралийца Джека Делла‑Маддалену и стал чемпионом организации в полусреднем весе.

Немков в 2025 году провел два поединка в Professional Fighters League (PFL). В январе он сабмишном в первом раунде одолел американца Тимоти Джонсона. А в декабре стал чемпионом организации в тяжелом весе, победив также сабмишном в первом раунде бразильца Ренана Феррейру.

— Кого можно назвать лучшим российским бойцом в 2025 году?

— В свете последних событий — Петр Ян. Он возглавляет мой список. Конечно, выделю Ислама Махачева. Но бой с Маддаленой получился не очень конкурентным для него. Соперник был сильный, пояс чемпиона на кону, но он как‑то слишком легко его выиграл. Этот поединок не вызвал большого ажиотажа, как противостояние Яна с Мерабом. Третье место в этом рейтинге можно дать Вадиму Немкову. У него был серьезный, достаточно неприятный соперник. Хоть и PFL отличается от UFC, но Вадим тоже заслуживает быть в этом топе, — сказал Василевский «Матч ТВ».

Махачеву 34 года, в ММА он одержал 28 побед и одно поражение. У 32‑летнего Яна 20 побед и пять поражений. Рекорд 33‑летнего Немкова- 19 побед и две неудачи.

Прямые трансляции турниров UFC смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.