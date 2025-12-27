Петра Яна признали автором сенсации года в ММА

Российского бойца Петра Яна признали автором сенсации года в смешанных единоборствах (ММА). Такое мнение в своем голосовании выразили авторы портала Sherdog.

Первое место в голосовании Ян получил благодаря победе над грузином Мерабом Двалишвили в главном бою турнира UFC 323. Россиянин выиграл единогласным решением судей и отобрал у Двалишвили титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Это был второй бой Яна и Двалишвили. В первом поединке, состоявшемся в марте 2023 года, россиянин уступил единогласным решением судей. Победная серия Двалишвили перед реваншем с Яном составляла 14 боев подряд. Грузинский спортсмен не проигрывал с 2018 года, он считался фаворитом второго поединка.

В прошлом Ян уже был чемпионом UFC в легчайшем весе. В активе россиянина 20 побед при пяти поражениях в боях по правилам в ММА.