Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон сравнил уровень жизни в России и США. Его слова приводит RTVI.

«Когда я жил в Америке, был намного богаче. У меня был дом, машина, две машины, было больше денег, я был очень обеспечен финансово», — заявил Монсон.

Боец отметил, что в России он арендует квартиру и у него нет автомобиля.

«У меня меньше денег. Но здесь я гораздо счастливее», — признался он.

Ранее Монсон назвал ненавистную вещь в России. Спортсмен заявил, что ему не нравится, что в России нужно снимать обувь при входе в квартиру.

В мае 2023 года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В мае 2018 года он получил российский паспорт. Кроме того, боец является почетным гражданином Абхазии и гражданином Луганской народной республики.

54-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. Он одержал 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах. Один бой с его участием завершился вничью, еще один был признан несостоявшимся.