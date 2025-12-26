Чемпион мира Тищенко назвал лучшего боксера 2025 года

Никто из иностранных боксеров в 2025 году не может превзойти выступление российской сборной на чемпионате мира, Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев должны занимать первые две строчки в голосовании за лучшего боксера года. Таким мнением с «Матч ТВ» поделился олимпийский чемпион и чемпион мира Евгений Тищенко.

На завершившемся в декабре в Дубае чемпионате мира сборная России завоевала семь золотых, пять серебряных и бронзовую медали, выиграв медальный зачет. Соревнования проходили в 13 весовых категориях, все россиянине дошли минимум до полуфинальной стадии. Гаджимагомедов первенствовал в весе до 92 кг, Атаев завоевал золото в весе до 86 кг.

— Лично для меня в голосовании за лучшего боксера 2025 года выбор очевидный. Первое место — Муслим Гаджимагомедов, который вошел в историю отечественного бокса, став первым трехкратным чемпионом мира. На второе место я бы поставил бы Шарабутдина Атаева, который стал двукратным чемпионом мира. Плюс по профессионалам он в 2025 году побеждал Давида Гладуна. На третье место поставил бы Мурата Гассиева. Мурат стал чемпионом в тяжелом весе, а у нас их давно не было. Но за эту позицию у меня он конкурировал с Дмитрием Биволом. Но у Мурата победа свежее в памяти и яркая. Поэтому Мурат замыкает тройку. Ни один зарубежный боксер не сравнится с результатами россиян, которые триумфально выступили на чемпионате мира в Дубае, — сказал Тищенко «Матч ТВ».

В 2025 году Гассиев досрочно побеждал американца Джереми Мильтона и болгарина Кубрата Пулева, в декабре отобрав у последнего регулярный пояс WBA в тяжелом весе.

Материал «Лучший боксер 2025 года по версии экспертов «Матч ТВ» читайте на следующей неделе. В 2024 году в этом голосовании уверенно выиграл Артур Бетербиев. В 2023 году с минимальным перевесом победил Теренс Кроуфорд, опередив Наоя Иноуэ. В 2022 году за явным преимуществом победил Дмитрий Бивол.

