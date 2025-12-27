«Японские фанаты могут ожидать кое-что хорошее». Иноуэ — о возможном бое с Накатани

32-летний японский профессиональный боксёр и абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ высказался по поводу поединка со своим непобеждённым соотечественником и чемпионом мира в трёх весовых категориях японец Дзюнто Накатани.

«У нас с Накатани сегодня были очень хорошие победы. В следующем году мы решим, что будет дальше, но мои японские фанаты могут ожидать кое-что очень хорошее», — приводит слова Иноуэ CompuBox.

Накатани 27 декабря в со-главном бою вечера на турнире The Ring V: Night of the Samurai в Саудовской Аравии победил мексиканца Себастьяна Эрнандеса единогласным решением (115-113, 115-113, 118-110).

Иноуэ в главном поединке вечера единогласным решением победил другого мексиканца — Алана Дэвида Пикасса (119-109, 118-110, 117-111).