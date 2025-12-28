Хабиб Нурмагомедов в шутку попросил у фаната долю с будущей продажи автографа

Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл интересную беседу с поклонником, которому подписывал свои перчатки. Видео было опубликовано в аккаунте тренера Хавьера Мендеса в социальной сети.

Хабиб Нурмагомедов: За сколько вы продадите их?

Фанат: Я не буду их продавать.

Хабиб: Можете дать мне 15%? Почему эти люди никогда не возвращают мне мои деньги? (Хабиб обратился к Хавьеру Мендесу, снимавшему эту беседу).

Фанат: Я не буду на этом делать деньги, я поддерживаю вас.

Хабиб: Пожалуйста, один раз. Только 15%. Если продадите их за тысячу долларов, то 10% отдайте на благотворительность, пожалуйста.

Фанат: Хорошо, на благотворительность я могу.

Напомним, ранее экс-футболист ЦСКА Георгий Щенников приобрёл на благотворительном аукционе перчатки, подписанные экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, за 390 тыс. рублей.