Боец Шара Буллет обвинил Царукяна во лжи

Боец UFC Шара Буллет предложил Арману Царукяну спор, что их разница в весе не превышает 5 кг.

- Ты говорил, что у нас разница в 15-18 кг. Зачем людей в заблуждение вводишь? Ты 70 кг когда делал в последний раз? Один раз в год это делаешь.

– Я месяц назад делал 70 кг.

- Ты один раз в год делаешь – и все.

– Еще я делал в июне.

- Давай мы на твой гонорар поспорим? Вот сейчас принесем весы – что у нас разница в весе не более 5 кг. Ставишь свой гонорар?

– Нет, не ставлю.

- А я еще не начал гонять вес, братан.

– У тебя вот сейчас какой вес?

- 15-18 кг разницы – ты говоришь.

– Смотри – человек, который 84 кг, он минимум 93-95 кг весит.

- Если бы я 95-100 кг весил, то тогда у тебя очень большие проблемы были бы! Но я столько не вешу. Я – природный средневес. У меня от моей весовой категории 2 кг разницы.

– Я такого никогда не видел.

- Я много на тренировках с легковесами работаю, я вижу, что они в межсезонье весят как я. И между тобой и мной, мне кажется, 3-4 кг максимум разницы.

– Ты меня обрадовал, все. Тогда у тебя вообще шансов нет!

- Я сделаю всё для того, чтобы победить, братан! - сказал Шара Буллет.

Напомним, грэпплинг-схватка между Буллетом и Царукяном состоится 30 декабря в Ереване.

