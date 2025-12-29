Боец Шара Буллет обвинил Царукяна во лжи

Шара обвинил Царукяна во лжи из-за разницы в весе: «Ты говорил, что между нами 15-18 кг. Зачем людей обманываешь? Давай на твой гонорар поспорим, что не более 5 кг». Царукян отказался
Боец UFC Шара Буллет предложил Арману Царукяну спор, что их разница в весе не превышает 5 кг.
- Ты говорил, что у нас разница в 15-18 кг. Зачем людей в заблуждение вводишь? Ты 70 кг когда делал в последний раз? Один раз в год это делаешь.
– Я месяц назад делал 70 кг.
- Ты один раз в год делаешь – и все.
– Еще я делал в июне.
- Давай мы на твой гонорар поспорим? Вот сейчас принесем весы – что у нас разница в весе не более 5 кг. Ставишь свой гонорар?
– Нет, не ставлю.
- А я еще не начал гонять вес, братан.
– У тебя вот сейчас какой вес?
- 15-18 кг разницы – ты говоришь.
– Смотри – человек, который 84 кг, он минимум 93-95 кг весит.
- Если бы я 95-100 кг весил, то тогда у тебя очень большие проблемы были бы! Но я столько не вешу. Я – природный средневес. У меня от моей весовой категории 2 кг разницы.
– Я такого никогда не видел.
- Я много на тренировках с легковесами работаю, я вижу, что они в межсезонье весят как я. И между тобой и мной, мне кажется, 3-4 кг максимум разницы.
– Ты меня обрадовал, все. Тогда у тебя вообще шансов нет!
- Я сделаю всё для того, чтобы победить, братан! - сказал Шара Буллет.
Напомним, грэпплинг-схватка между Буллетом и Царукяном состоится 30 декабря в Ереване.
