Экс-чемпион UFC Уиттакер высказался о сроках следующего боя

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер признался, что рассматривает вариант со сменой весовой категории. Спортсмен планирует вернуться в октагон в середине следующего года и не исключает, что это произойдёт уже в полутяжёлом дивизионе.

