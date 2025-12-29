Боксер Джошуа пострадал в смертельном ДТП

Именитый британский боксёр Энтони Джошуа получил незначительные травмы в результате автомобильной аварии в Нигерии, которая унесла жизни двух человек. Об этом информирует Daily Express со ссылкой на местные СМИ. Инцидент произошёл на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился спортсмен, врезался в стоявший на дороге грузовик.

По данным местных СМИ, Джошуа находился на заднем сиденье автомобиля. В сети Интернет распространились видео с места аварии, на которых спортсмен выглядит дезориентированным и испытывающим боль, когда ему помогают выбраться из искорёженной машины. Сообщается, что сам боксёр отделался лёгкими повреждениями.