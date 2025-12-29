Появилось первое видео смертельного ДТП с участием Джошуа

Появились первые кадры со смертельного ДТП в Нигерии, участником которого стал прославленный британский боксёр Энтони Джошуа. На видео спортсмену помогают выбраться из искорёженной машины.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека. Сам Энтони отделался незначительными травмами.

В общей сложности Джошуа за время профессиональной карьеры принял участие в 33 поединках, в которых одержал 29 побед и потерпел четыре поражения.