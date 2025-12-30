Тайсон Фьюри поддержал Джошуа после автокатастрофы

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился со словами поддержки к своему возможному будущему сопернику Энтони Джошуа, который попал в ДТП в Нигерии.

«Это так печально. Пусть Бог дарует им хорошее ложе на небесах», — написал Тайсон Фьюри на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Лагос—Ибадан, когда внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате погибло два человека — тренеры Джошуа Сина Гами и Кевин Айоделе. Сам Энтони отделался незначительными травмами.

В своём последнем поединке Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола, ставшего профессиональным боксёром.