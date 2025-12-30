Аспиналл высказался о компромиссах по вопросам здоровья

Аспиналл не вернется до полного восстановления: «Не собираюсь форсировать события. Все должно быть в порядке»
Чемпион UFC Том Аспиналл заявил, что не пойдет на компромиссы по вопросам своего здоровья.
«Готов вернуться, но сначала нужно позаботиться о здоровье. Я не собираюсь форсировать события. Не позволю своему эго взять верх. Все должно быть в порядке. План таков, что я вернусь, когда буду готов, сколько бы на это не потребовалось времени», – сказал Аспиналл.
Напомним, Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Карелин о рекорде Овечкина: «Русское определение «Александр Овечкин» звучит мощно. Он подарит еще поводы похвастаться тем, что мы с ним русские люди, надеюсь»
Дмитрий Губерниев: «Кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова? Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте»
Ральф Шумахер: «Хэмилтон игнорирует меня в паддоке, Леклер всегда дружелюбен»
Карелин о рекорде Овечкина: «Русское определение «Александр Овечкин» звучит мощно. Он подарит еще поводы похвастаться тем, что мы с ним русские люди, надеюсь»
Дмитрий Губерниев: «Кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова? Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте»
Ральф Шумахер: «Хэмилтон игнорирует меня в паддоке, Леклер всегда дружелюбен»