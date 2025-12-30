Чемпион мира по боксу Шумков выразил готовность подраться с блогерами

Чемпион мира по боксу Всеволод Шумков рассказал, как относится к боям между профессионалами и блогерами.

– Сейчас был бой между Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом. Если бы вам предложили подраться с кем-то из блогеров за хорошие деньги, вы бы согласились?

– Да, конечно, вообще без проблем. Надо – выйду. Я думаю, что Джошуа вообще не расстроился. Он за шесть раундов заработал большие деньги, миллионы долларов. И я думаю, что он даже не напрягся.

– Вас как спортсмена не обижает, что блогер зарабатывает больше, чем 95% боксеров, которые пашут в зале?

– Нет, не обижает. Он тоже работал, только в своей сфере, в своем направлении. Он развивал свой блог. Никак это не обижает, – заявил Шумков в интервью «Спорт День за Днем».

20 декабря в Майами бывший чемпион мира Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в шестом раунде. Проигравшего бойца увезли в больницу со сломанной челюстью.

За этот поединок оба бойца заработали по 93 млн долларов.