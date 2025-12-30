Американские журналисты признали Махачева лучшим бойцом года

Американские журналисты признали россиянина Ислама Махачева лучшим бойцом года. Результаты голосования публикует портал MMA Fighting.

Журналисты выбирали пятерку лучших бойцов планеты в 2025 году. Махачев возглавил рейтинг. Второе место заняла представляющая Киргизию Валентина Шевченко, третьим стал другой россиянин, Петр Ян, четвертым — грузин Мераб Двалишвили, пятым — бирманец Джошуа Ван.

В 2025 году Махачев добровольно оставил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, который четырежды защитил, и перешел в полусредний дивизион. В первом же поединке в новой весовой категории россиянин подрался за пояс с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Их бой возглавил турнир UFC 322 и продлился все пять раундов. Махачев доминировал на всем протяжении поединка и победил единогласным решением судей, став новым чемпионом UFC в полусреднем весе.

Всего на счету Махачева 28 побед в боях по правилам ММА при одном поражении.