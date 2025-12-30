Боец UFC сделал резонансное заявление о ДТП с Энтони Джошуа

Американский боец UFC Брайс Митчелл прокомментировал автомобильную аварию с участием именитого британского боксёра Энтони Джошуа. Спортсмен сделал жёсткое и провокационное заявление, связав инцидент с недавним поединок Джошуа с Джейком Полом.

«Если ты не позволишь Джейку Полу победить, через девять дней тебя убьют. Или убьют твоих лучших друзей. Если ты не дашь ему выиграть — кто-то обязательно умрёт», — заявил Митчелл на видео, которое опубликовал портал Home of Fight в социальных сетях.

Высказывание бойца вызвало резонанс в соцсетях. Некоторые болельщики предположили, что видео сгенерировано искусственным интеллектом.

Джошуа победил Пола нокаутом в шестом раунде.

