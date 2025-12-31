Белал Мухаммад назвал цели на 2026 год, среди которых три победы в UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад назвал свои цели на 2026 год.

«Цели на 2026 год: 1. Выиграть бой. 2. Сразиться с актёром из «Чёрной пантеры». 3. Попасть на Супербоул («Медведи» в ожидании). 4. Найти потерянные файлы подкаста. 5. Выиграть бой. 6. Сразиться с Колби [Ковингтоном] в RAF Wrestling. 7. Стать участником семейной вражды. 8. Выиграть бой», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

В своём последнем поединке американо-палестинский боец сражался на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар) с представителем Ирландии Ианом Гарри. Мухаммад уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.