Александр Усик раскрыл, сколько ещё поединков планирует провести

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик сообщил, что намерен завершить профессиональную карьеру. Но не сразу.

«Я хочу этот бой [c Деонтеем Уайлдером]. Думаю, Деонтей тоже. Ещё два-три поединка», — приводит слова Усика издание The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Ранее Усик заявил о желании подраться с Уайлдером в 2026 году.