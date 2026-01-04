Тайсон Фьюри: 2026-й станет годом возвращения

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) заявил, что вернётся на профессиональный ринг в наступившем году.

«2026-й станет годом возвращения. Меня какое-то время не было, но я возвращаюсь, 37 лет и всё ещё в строю. Нет ничего лучше, чем ударить человека по лицу и получить за это деньги», — написал Фьюри в социальных сетях.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры в начале 2025 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре 2024-го, британец проиграл единогласным решением в реванше с украинцем Александром Усиком.

Тайсон Фьюри выходит на арене «Олд Траффорд»