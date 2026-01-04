Актер Том Харди отказался от схватки с российским бойцом UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян получил отказ голливудского актера Тома Харди от предложения провести показательную схватку по грэпплингу, сообщает пресс-служба промоушена Hype FC.

© Газета.Ru

Основатель организации Арманд Мартиросян обратился к актеру с этим предложением через личные сообщения. Харди высоко оценил условия, однако отказался, сославшись на плотный график.

«Арманд, в первую очередь это очень щедрое предложение. Откуда и почему оно появилось? Похоже, это гораздо больше денег, чем может заработать любой профессиональный практикующий спортсмен из бразильского джиу-джитсу, так что дело не в этом», — ответил Харди.

Российский боец Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера в главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 265, который прошел в Катаре.

Царукян в январе 2025 года должен был стать соперником другого россиянина — Ислама Махачева — на турнире UFC 311. Однако за два дня до боя Царукян принял решение сняться из-за травмы спины. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе.

