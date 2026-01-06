В Госдуме рассказали о прибавке к пенсии

«Когда-нибудь RAF [Real American Freestyle] увидит меня против Джона Джонса, и я надеру ему задницу. Я все еще тренирую борцов каждый день», – сказал Кормье.
Ранее стало известно, что Джонс и Кормье выступят капитанами в новом сезоне Alf Reality.
Даниэль Кормье: «Если бы я сейчас был в расцвете сил, то доминировал бы в полутяжелом весе. Там нет борцов»
Джо Роган: «Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. Бойцов чемпионского уровня почти нет»
Мбаппе не сыграет в Суперкубке Испании из-за травмы колена. «Реал» выбрал консервативное лечение и не хочет рисковать
Жоао Фонсека: «Каждый тяжелый день напоминаю себе, что у меня есть мечта – стать №1»
Тарасова о топе олимпийских моментов от ISU: «Надо включить победы Родниной с Зайцевым – куда же без Родниной? Из современных включила бы Ягудина»
Мбаппе не сыграет в Суперкубке Испании из-за травмы колена. «Реал» выбрал консервативное лечение и не хочет рисковать
Жоао Фонсека: «Каждый тяжелый день напоминаю себе, что у меня есть мечта – стать №1»
Тарасова о топе олимпийских моментов от ISU: «Надо включить победы Родниной с Зайцевым – куда же без Родниной? Из современных включила бы Ягудина»